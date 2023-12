Freizeitbad „De Bütt“ in Willich Das Schwimmbad nimmt ein Vollbad

Ein leises Zischen begleitet Mona Krüger bei ihrem Weg am Rand des Sportbeckens im Willicher Sport- und Freizeitbad „De Bütt“ entlang. Das Geräusch stammt vom Handdrucksprühgerät, in dem sich ein alkalisches Putzmittel befindet, mit dem die Fachangestellte für Bäderbetriebe die weißen Überlaufrinnengitter besprüht. Hinter ihr, ebenfalls in Arbeitskluft und mit gelben Gummistiefeln sowie Handschuhen ausgerüstet, wienert Mitarbeiter Noel Schmitt mit dem roten Schrubber die Gitter. „Dem alkalischen Putzmittel folgt gleich noch ein saures Putzmittel, und dann wird das Ganze mit dem Hochdruckreiniger abgesprüht, bevor die Gitter wieder eingebaut werden“, erklärt Krüger. Aber nicht nur hier wird geschrubbt. Im Hallenbereich des gesamten Schwimmbades sind Mitarbeiter mit dem Putzen beschäftigt. Dazu kommen Fremdfirmen, die die unterschiedlichsten handwerklichen Arbeiten ausführen.