Grundhafte Erneuerung der A44 Wo es im Kreuz Neersen hakt

Wenn es um Autobahn-Auffahrten auf Willicher Stadtgebiet geht, heißt es seit einigen Jahren: Geduld ist gefragt. Derzeit ist es die sogenannte grundhafte Erneuerung der A44, die rund ums Kreuz Neersen für Staus sorgt – oder dafür, dass man gar nicht auf die A44 oder A52 wechseln oder auffahren kann. So ist die Auffahrt auf die A44 in der Anschlussstelle Neersen in Fahrtrichtung Mönchengladbach-Ost seit Längerem nicht möglich. Das nahende Ende des Jahres 2023 haben die für das Projekt „Grundhafte Erneuerung der A44 zwischen der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain und Autobahnkreuz Neersen“ Verantwortlichen der Autobahn GmbH zum Anlass genommen, um auf die vergangenen und die kommenden Monate zu blicken.