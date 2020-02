Neersen : Grüne wollen Naturgarten an der Hauptstraße

Grüne wollen Naturgarten an der Hauptstraße

Wenig ansehnlich ist derzeit das Grundstück an der Hauptstraße 109, auf dem sich eine prächtige Eibe befindet. Foto: Marc Schütz

Neersen In Neersen soll ein „Schandfleck“ im Ortskern beseitigt werden. Eibe ist ein Naturdenkmal.

Vor lauter Bauzaunelementen, lose flatternden Planen und Plakaten sowie wild wucherndem Gebüsch fällt die herrliche Eibe auf dem Grundstück an der Neersener Hauptstraße kaum auf – zur Geltung kommt sie schon gar nicht, und genutzt werden kann das Areal auch nicht. Das wollen die Willicher Grünen jetzt ändern und stellen daher einen Antrag an die Stadtverwaltung: Diese möge doch bitte prüfen, wie das Grundstück einer breiten Öffentlichkeit in Form eines Naturgartens zugänglich gemacht werden und die jetzige Situation beendet werden kann.