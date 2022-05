Antrag an Stadtverwaltung : Grüne wollen Kinder-Verpflegung in Willich vereinheitlichen

Grüne wollen Kinder-Verpflegung in Willich vereinheitlichen

Antrag an Stadtverwaltung

Willich Beim Bestellen und Bezahlen von Mittagessen gebe es in den Schulen und Kitas zu viele Unterschiede, finden die Grünen.

„Ein einheitliches Bestell- und Abrechnungssystem für Verpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder, in den OGS und den weiterführenden Schulen würde vieles erleichtern“, sagt Merlin Praetor (Grüne), Vorsitzender des Schulausschusses. Momentan gebe es große Unterschiede zwischen den Einrichtungen: Ob telefonische oder digitale Bestellung, Bezahlen per Bankkarte oder mit Essensmarken. Die Grünen-Fraktion habe deshalb einen Antrag gestellt, der die Verwaltung bittet, die Prozesse zu beleuchten. Dazu wünschen die Grünen eine Auflistung der aktuell genutzten Zahlungssysteme und fragen nach den Schwächen der Prozesse.