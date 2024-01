Politische Bildung in Willich Spannender Abend zum Thema Rechtsextremismus

Dieser Frage nähert sich das nächste grüne Forum, das am Donnerstag, 18. Januar, ab 18 Uhr in der Kneipe der Josefshalle in Anrath (Josefsplatz 15) stattfindet. Der Referent, Dr. Thomas Pfeiffer, ist Wissenschaftlicher Referent für Rechtsextremismusprävention beim Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen und Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum. Er erzählt über die Art, wie Rechtsextreme beispielsweise in sozialen Medien für ihr Gedanken werben. „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ – der Begriff steht für Mittel und Strategien, um junge Menschen für diese Szene zu gewinnen. „Rechts“ zu sein, verspricht Action, Tabubruch und Anerkennung, zu den Lockmitteln zählen multimediale Angebote im Social Web oder Events wie Flashmobs und Konzerte. Gerade an Jugendliche richtet die Szene ihre wichtigsten Werbebotschaften: Kameradschaft und Zusammenhalt in unsicheren Zeiten.