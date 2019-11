Themenabend der Grünen in Willich : Experte empfiehlt Lichtkonzept

Willich Der Verlust der Dunkelheit sei verheerend, berichtete Dozent Eib Eibelshäuser beim Themenabend der Grünen. Er rät zu einem kommunalen Lichtkonzept.

Das Licht sei auch für Pflanzen und Tiere wie ein Kalender. Er nannte eine erschreckende Zahl: „150 Milliarden Insekten sterben pro Jahr“, und zwar an den Folgen zu viel und zu hellen künstlichen Lichts, in das sie immer wieder hineinfliegen. Mit allen Folgen für die Nahrungskette. „Warum muss Licht in den Städten die ganze Nacht brennen?“, fragte Eibelshäuser. „Light on demand“ bietet etwa die Kleinstadt Löwenstedt in Schleswig-Holstein. Per App können die Bewohner Straßenlicht einschalten. Eine Lichtführung, die sich nach der Frequenz der Nutzer richtet, gibt es bereits in der Stadt Monheim.

Eibelshäuser wohnt in Anrath und nahm seine Zuhörer mit auf eine nächtliche Tour durch seinen Ortsteil. Er führte Aufnahme um Aufnahme vor, wie kunterbunt und zusammengewürfelt die Beleuchtung an manchen Ecken erscheint. Am Fußgängerüberweg Hindenburgstraße etwa blendet das Hinweisschild die Autofahrer. Über sieben Meter hohe Lichtmasten an der Johannesstraße strahlen in alle Richtungen, vor allem in die Fenster der Häuser, die nachts erleuchtet werden. Auch privat tut mancher zu viel des Guten: Ein Bewegungsmelder an einem Neubau springt bei jedem vorbeifahrenden Auto an. Eibelshäuser regte eine planerische Herangehensweise, ein kommunales Lichtkonzept an.