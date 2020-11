Nach der Kommunalwahl in Willich : Grüne und „Für Willich“ arbeiten zusammen

Willich Die Grünen und „Für Willich“ kämpfen um den Posten des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters sowie den Zugriff auf Ausschüsse. In der konstituierenden Sitzung des Stadtrates am 10. November legen sie eine gemeinsame Liste vor.

In seinen Augen kann es nicht angehen, dass der Posten des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters erneut an Dietmar Winkels gehen soll. Üblich sei es, dass der stärksten Fraktion, damit der CDU, der erste Stellvertreterposten zusteht. Guido Görtz könnte in diesem Amt bleiben. Der zweite Stellvertreterposten müsste laut Grünen an die zweitgrößte Fraktion gehen – und das wären in diesem Fall die Grünen mit Poetsch. Zumal mit einer Frau in dieser Position auch der Frauenanteil generell erhöht würde. Einen dritten stellvertretenden Bürgermeisterposten einzurichten, lehnen Grüne und „Für Willich“ ab. Dafür müsste zum einem die Hauptsatzung geändert werden, und es käme zu weiteren Kosten durch die Aufwandsentschädigungen für diese Aufgabe. Geld, das letztendlich die Willicher Bürger aufbringen müssen. „Das könnte uns zum Vorwurf gemacht werden, und das wollen wir nicht“, sagt „Für Willich“-Fraktionsvorsitzender Detlef Nicola.