Nach Debatte im Willicher Stadtrat : Grüne und CDU streiten weiter über Denkmalschutz im Ortskern

Willich Grünen-Fraktionschef Christian Winterbach wirft seinem CDU-Pendant Paul Schrömbges vor, die Stadtentwicklung zu erschweren und persönliche Interessen zu verfolgen. Dieser wiederum hatte zuletzt betont, Winterbach wirke selbst aktiv daran mit, „hochpreisigen Wohnraum“ in Alt-Willich zu schaffen.

Die Willich Grünen nehmen die jüngsten Äußerungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden Paul Schrömbges zur Denkmalschutzdebatte „mit Verwunderung zur Kenntnis“, wie es in einer Pressemitteilung der Partei heißt. „Anstatt dem demokratischen Mehrheitsvotum mit Stimmen von Grünen, SPD, FDP und ‚Für Willich‘ sowie der Expertise der zuständigen Fachbehörden Respekt zu zollen, soll die persönliche Ansicht einzelner Lokalpolitiker die Stadtentwicklung in Willich erschweren. Manche Ecke in unserer Stadt wartet dringend auf privates Engagement, das einen Mehrwert für die Gemeinschaft schafft – und nicht jede 30 Jahre leer stehende Schrottimmobilie ist erhaltenswert“, erklärt Grünen-Fraktionschef Christian Winterbach.

Die CDU habe in der Vergangenheit dem Bauprojekt an der Kreuzstraße mit all seinen Facetten zugestimmt, so die Grünen weiter: „Die aktuellen Forderungen stehen im Widerspruch zu den bisherigen Ansichten. Wenn der Denkmalschutz Herrn Schrömbges so wichtig ist, warum wird er dann zum Beispiel bei den Katharinenhöfen in 400 Metern Entfernung als nachrangig angesehen und zur Seite gewischt?“, fragt Ratsherr Manuel Zach.