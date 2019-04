Start-ups gesucht : Gründerwettbewerb soll die Ortszentren beleben

Willich Auf der Zielgraden ist der Gründerwettbewerb der Stadt Willich: Die Ortszentren sollen durch neue, möglichst innovative Geschäftsideen belebt werden, und noch sind ein paar Wochen Zeit mitzumachen: Einsendeschluss ist der 10. Mai.

Gründungswillige werden also unter dem Motto „Dein Laden in Willich! Du mietest – wir zahlen“ dazu aufgerufen, sich bei der Wirtschaftsförderung mit ihrer kreativen Geschäftsidee für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu melden. „Eine Expertenjury wählt nach Einsendeschluss aus allen eingegangenen Geschäftskonzepten die drei besten Ideen aus“, so Schleusener, die für die Wirtschaftsförderung den Wettbewerb betreut. Der Gewinner des Wettbewerbs muss ein Ladenlokal innerhalb von einem Jahr nach der Entscheidung eröffnen. Übrigens: Zum Zeitpunkt der Anmeldung muss noch kein fertiger Business- oder Finanzierungsplan vorliegen.