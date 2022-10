Bürgerinfoveranstaltung in Kulturhalle : Großes Interesse an Glasfaser-Ausbau in Schiefbahn

Großes Interesse an Glasfaser-Ausbau in Schiefbahn

Schiebahn Nachdem ein Nachfragebündelungsverfahren für schnelles Glasfaser-Internet in Willich zuletzt gescheitert, wird in Schiefbahn-Nord und -Ost nun ein neuer Anlauf unternommen. Erste Infos gab es nun bei einer Veranstaltung. Doch damit die Deutsche Glasfaser Leitungen verlegt, braucht es viele hundert Unterschriften.

Mit einem Bürgerinformationsabend, durchgeführt von der Bürgerinitiative Pro Glasfaser Willich sowie der Deutschen Glasfaser, startete eine neue Vermarktungsoffensive zur Erschließung von Schiefbahn-Nord und -Ost mit der Glasfasertechnologie. Das Interesse war groß, über 120 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung in die Kulturhalle gefolgt, um Informationen zum weiteren Glasfaserausbau aus erster Hand zu erhalten. Unter den Gästen befanden sich neben IHK-Vizepräsident Rainer Höppner auch die Parteivertreter Hannes Zühlsdorff, Björn Falk (beide FDP), Torsten Doehlert sowie Norbert Kothen (beide CDU). Willichs Bürgermeister Christian Pakusch hatte es sich aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit nicht nehmen lassen, ein Video-Grußwort an die Gäste zu richten, und bedankte sich zudem für das ehrenamtliche Engagement der Organisatoren.

Die Vermarktung hat bereits begonnen und endet am 19. Dezember. Damit die Deutsche Glasfaser weitere 3,75 Millionen Euro in den Schiefbahner Boden investieren kann, müssen 33 Prozent der möglichen Anschlüsse (etwa 740 Anträge) gewonnen werden. Interessenten können sich zudem im Ladenlokal der Deutschen Glasfaser an der Hochstraße 5 in Schiefbahn informieren. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr sowie Samstag von 10 bis 16 Uhr. Auch Peter Mackes bietet dort nach Vereinbarung (info@glasfaser-willich.de) montags weitere Termine an.