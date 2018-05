Serie Was Macht Eigentlich?: Großer Sport plus Spaß-Programm für die Familie

Großer Sport plus Spaß-Programm für die Familie

Serie Was Macht Eigentlich?

Die ganz großen Rennen Deutschlands waren in Berlin, Hamburg und Gelsenkirchen. "Doch viele der erfolgreichsten deutschen Fahrer kamen und kommen immer noch von der Mönchengladbacher Rennbahn", sagt Elmar Eßer. Der 62-Jährige ist Prokurist der Marketing-Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG), seit vielen Jahren Leiter des Veilchendienstagzuges - und seit elf Jahren Pferdebesitzer und lizenzierter Trabrennfahrer.

Die deutschen Champions Horst Bandemer und Rolf Dautzenberg kamen von der Niers, Eddy Freundt, einer der erfolgreichsten Trainer und Fahrer der Welt, hatte auch in Mönchengladbach Pferde stehen, Heinz Wewering, weltweit erfolgreichster Fahrer aller Zeiten, startete regelmäßig in Mönchengladbach. Michael Nimczyk, aktueller deutscher Champion, wohnt in Willich-Unterbruch, sein Vorgänger Roland Hülskath kommt ebenfalls von der Niers.