Kinderschützenfest Schiefbahn Mit lustigen Spielen zu Kinder-Königswürden

Die Kids waren mit Feuereifer bei der Sache und jubelten über ihre Erfolge – und wenn es bei den ganz Kleinen nicht so klappen wollte, war keiner böse, dass die Spielbetreuer im wahrsten Sinne des Wortes „Schützenhilfe“ leisteten und den Ball ins Tor lenkten. Werner Braun (2. Brudermeister), war mit der Beteiligung hochzufrieden: „Das Kinderschützenfest ist für alle Kinder im Ort, und es ist schön zu sehen, dass es wieder so gut angenommen wird. Wir als Bruderschaft machen damit allen Familien ein Angebot, nicht nur den Schützenfamilien. So kann uns jeder kennenlernen.“ Das Fest sei Teil der erfolgreichen Jugendarbeit der Bruderschaft, so der 2. Brudermeister. Auch der Landtags-Abgeordnete Guido Görtz (CDU), der das Fest besuchte, lobte: „Das finde ich gut, Jugendarbeit ist wichtig.“