Kreis Viersen : Großer Andrang beim Berufsinfotag im Kreishaus

Kreis Viersen Das Forum des Kreishauses war gut gefüllt: Beim Berufsinfotag des Kreises Viersen haben sich zahlreiche Besucher über die vielfältigen Perspektiven in der Kreisverwaltung informiert. Neben Kurzpräsentationen zu den aktuell angebotenen Ausbildungsberufen gaben Mitarbeiter der Kreisverwaltung Einblicke in ihre Aufgabenbereiche. Am Azubi-Meetingpoint kamen die Besucher direkt mit den Auszubildenden ins Gespräch und informierten sich aus der Praxis.

"Uns ist wichtig, die Vielseitigkeit einer kommunalen Ausbildung beim Kreis Viersen aufzuzeigen und jungen Menschen die verschiedenen Berufsfelder vorzustellen", sagt Landrat und Personaldezernent Andreas Coenen. Besonders gefragt an diesem Informationstag waren die Ausbildungsstellen für das Duale Studium zum Bachelor of Laws und Bachelor of Arts für 2019. Interessierte können sich bis 10. Juni unter www.kreis-viersen.de/ausbildung bewerben.

"Aufgrund der bedarfsorientierten Ausbildung bestehen hervorragende Chancen für eine spätere Übernahme und einer nachhaltigen Berufsperspektive beim Kreis Viersen", sagt Ausbildungsleiter Volkmar Hörning. Für die übrigen Ausbildungsplätze 2019 zum Verwaltungswirt, zum Vermessungstechniker, zum Straßenwärter sowie zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Archiv beginnt die Bewerbungsfrist bereits am am 25. Mai dieses Jahres.



www.kreis-viersen.de/ausbildung

