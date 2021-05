270.000 Euro Bargeld sichergestellt : Großeinsatz gegen illegales Glücksspiel in Schiefbahn

Großeinsatz gegen illegales Glücksspiel in Schiefbahn

Etwa 100 Polizeibeamte waren an dem Einsatz beteiligt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Schiefbahn Nachdem sie anonyme Hinweise erhalten hatte, rückte die Polizei am Sonntagnachmittag aus. In einem Firmenkomplex traf sie auf rund 40 Personen, Glücksspielautomaten und Spieltische.

Ein Großaufgebot der Polizei ist am Sonntagnachmittag nach einem anonymen Hinweis nach Schiefbahn ausgerückt, um illegalem Glücksspiel Einhalt zu gebieten: Etwa 100 Polizeibeamtinnen und -beamte haben ein Bürogebäude am Nordkanal durchsucht. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus Viersen durch Einsatzhundertschaften aus Aachen und Duisburg.

Dem Großeinsatz vorangegangen waren anonyme Hinweise sowie polizeiliche Erkenntnisse zu Aktivitäten im Bereich des illegalen Glücksspiels in dem Firmenkomplex am Nordkanal. In dem Gebäude angekommen, trafen die Beamtinnen und Beamten nicht nur auf rund 40 Personen unterschiedlicher Nationalitäten und Wohnorte, sondern fanden auch diverse Spieltische und Glücksspielautomaten vor.