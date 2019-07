Turnier zugunsten des Kinderhospiz-Vereins : Mit dem Golfschläger Gutes tun

Willich Am letzten Samstag im Juli können Golfer ihre Golfschläger zugunsten des Deutschen Kinderhospiz-Vereins in die Hand nehmen. Zum zweiten Mal laden der Lions- und der Leo-Club Willich zusammen mit dem Lions- und dem Leo-Hilfswerk zu einem Golfturnier ein.

Das Turnier beginnt um 12 Uhr. Jeder, der mindestens über das Handicap 54 verfügt und in einem Golfclub registriert ist, kann mitspielen. Gestartet wird um 13 Uhr mit einem Kanonenstart. Das heißt, alle Spieler starten in Kleingruppen von drei oder vier Personen gleichzeitig an den verschiedenen Abschlägen. Gezählt werden jeweils nur die besten Bälle. Das Startgeld inklusive Greenfee und Grillbüfett beträgt 45 Euro. Dazu kommt eine Mindestspende von 40 Euro, die allerdings nicht für Schüler und Studenten gilt. „Wir trennen Startgeld und Spende, da wir so Spendenquittungen ausstellen können“, erklärt Wolfgang Nickels, Vorsitzender des Lions-Hilfswerkes. Nicht-Golfer können sich ebenfalls auf das Grillbüfett freuen, das gegen 19 Uhr eröffnet wird. Für 25 Euro können auch sie Grillspezialitäten vom Holzkohlegrill genießen.