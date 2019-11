Goldhochzeit in Schiefbahn : Die Models sind seit 50 Jahren verheiratet

Schiefbahn Das Niederheider Ehepaar lernte sich auf der Arbeit in Krefeld kennen.

Heinz Model ist ein Niederheider Urgestein. Er wuchs Im Fonger auf, war begeisterter Schütze – die Ehrenmitgliedschaft-Urkunde der Bruderschaft hängt im Flur. „Königspaar waren wir allerdings nie, nur einmal Minister“, sagt Heinz Model, der seit 1962 Zugführer des Zuges „Morgen, Leute“ war, der 2016 zum letzten Mal aktiv mitgemacht hat. Das Paar wohnt seit 50 Jahren an der Alten Landstraße, vor einigen Jahren zogen die Models innerhalb des Hauses in eine kleinere Wohnung. Die beiden Söhne Jörg (49) und Markus (47) wohnen in der Nähe, Heinz und Marianne Model haben zwei Enkelsöhne im Alter von sieben und 19 Jahren.

Marianne Model stammt aus Uerdingen. Das Paar lernte sich auf der Arbeit bei Coca Cola in Krefeld auf der Obergath kennen und lieben. Schon sehr bald sollte sie nach Niederheide ziehen. Dass sie sich in Krefeld begegnet sind, ist so selbstverständlich nicht, schließlich hatte der Jubilar in Schiefbahn bei der früheren Metzgerei Pimpertz eine Metzgerlehre absolviert. Zur braunen Brause zog es ihn nach der Ausbildung wegen der besseren Bezahlung. Die Lehrjahre waren auch die Jahre, da er beim SC 08 Schiefbahn Fußball spielte.