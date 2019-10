Ehejubiläum : Gisela und Willi Lehmeier feiern Diamantene Hochzeit

Willich Die Willicher blicken auf 60 schöne gemeinsame Jahre zurück.

Kennengelernt haben sie sich 1957 auf dem Willicher Schützenfest, so richtig gefunkt hat es dann in der Willicher Gaststätte „Zum Heidekrug“. Diese Jugendliebe sollte von Dauer bleiben: Heute feiern Gisela und Willi Lehmeier ihre Diamantene Hochzeit.

Sie blicken auf 60 schöne gemeinsame Jahre zurück. Die Jubilarin (80) ist eine geborene Keuren. Willi Lehmeier (84) stammt aus dem Lipperland, seine Mutter wuchs jedoch in Willich auf. Die Ehejubilare waren immer ausgesprochen aktiv. Er ist Möbelschreiner, sie Pelznäherin. Unmittelbar nach der Hochzeit zog das Paar für einige Jahre nach Frankfurt am Main – eine Zeit, an die sie gerne zurückdenken. Anschließend führten sie 15 Jahre lang in Schiefbahn das Geschäft „Holz & Hobby“.

Legendär waren die Bastel- und Malkurse, die Gisela Lehmeier leitete. Später sollte sie noch zehn Jahre bei Ikea in Kaarst arbeiten. Das Paar verkaufte vor rund 15 Jahren das Haus an der Liedberger Straße im Schiefbahner Unterbruch und zog in eine Eigentumswohnung mit kleinem Garten in Wekeln. Der Garten ist heute das Hobby von Willi Lehmeier, während seine Frau für die Fotobücher mit Bildern der Urlaube zuständig ist. Die entsprechenden Kenntnisse wurden ihr im Senioren-PC-Club in Anrath vermittelt.