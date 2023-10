Ausstellung in Neersen Kombination aus malerischer Installation und Skulptur

Gisela Happe, 1956 in Düsseldorf geboren, arbeitet in den Bereichen Malerei und Fotografie. Bildträger ist transparentes Acrylglas. Ihre Bildfindungen bewegen sich zwischen Mikro- und Makrokosmos des Natur-Raums; sie sind gekennzeichnet von der Spannung zwischen Transparenz und Lichtundurchlässigkeit, Dynamik und Ruhe. Malerei als Transformation von Linien, Figuren und Verflechtungen der Natur. Als Bildträger bevorzugt sie transparente Acrylglas-Scheiben, auf die Farben Schicht um Schicht aufgebracht werden: „Meine Motive finde ich auf Wanderungen in der Natur. Im Rheinland, Hunsrück und in Island. Mir geht es um den Transfer vorgefundener Strukturen des vom Menschen direkt wahrnehmbaren Bereich – dem Mesokosmos der Natur – in den malerischen Prozess.“