Gemeinschaftsgrundschule Wekeln : Kinder sammeln über 22.000 Euro bei Sponsorenlauf

Willich Eine solche Zahl liest man nicht oft beim Sponsorenlauf einer Grundschule. Die Hälfte des Geldes soll in die Arbeit mit Geflüchteten fließen. Doch wie kam so viel Geld zusammen?

„Das haben wir uns im Leben nicht träumen lassen“, sagt die kommissarische Schulleiterin der Gemeinschaftsgrundschule Wekeln, Patricia Münch-Grevel. Grund für ihre Begeisterung ist die unglaubliche Summe von 22.867 Euro, die im Nachgang des vor den Sommerferien veranstalteten Sponsorenlaufes an der Schule zusammengekommen sind. Die Hälfte der Einnahmen fließt an den Verein LOT aus Willich, der sich für Geflüchtete in der Stadt einsetzt. Zwischen 5000 und 6000 Euro kommen den Schülerinnen und Schülern selbst zugute. Von dem Geld soll ein Theaterprojekt realisiert werden, das der Kölner Spielezirkus mit den Kindern einstudiert.