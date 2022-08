Ohne Ladungssicherung in Willich unterwegs : Getränke-Laster war viel zu voll

Willich Bis unters Dach mit Getränken vollgeladen und dabei auf die Ladungssicherung weitgehend verzichtet hatte ein 31-jähriger Krefelder, der der Polizei in Willich auf der Krefelder Straße auffiel. Etliche Kilogramm über dem zulässigen Gesamtgewicht lag der Getränke-Transporter.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. August um 11.11 Uhr, die Polizei meldete ihn aber erst jetzt. 3500 Kilo dürfen Fahrzeug und Ladung wiegen, informiert die Polizei. Die Waage, die die Beamten zu Rate zogen, blieb allerdings erst bei 6440 Kilo stehen. Das macht eine Überladung um 2940 Kilo – also um gut 83 Prozent. „Wir verstehen ja, dass es bei der aktuellen Witterung wichtig ist, möglichst viele Getränke zu den Menschen zu bringen, damit sie ausreichend trinken können, aber das geht nicht“, so ein Polizeisprecher. Ab einer Überladung von 30 Prozent kostet das 235 Euro für den Fahrer. Aber auch den Halter, ein 41-Jähriger aus Krefeld, erwarten nun 352,50 Euro an Bußgeld.