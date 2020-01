Gesundheitstag : TV Anrath und Neersener Turnerbund warben für den Sport

Uwe Schneider (vorn) leitete eine Tai-Chi-Gruppe in der Sporthalle am Lise-­Meitner-Gymnasium. Foto: Norbert Prümen

Willich Die beiden Vereine kooperieren seit einiger Zeit und hatten jetzt zum ersten Gesundheitstag eingeladen.

Beim Sport gilt es ja immer auch, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden, egal, ob mit oder ohne Handicap. Deshalb war der Vortrag von Sigrun Passelat aus Wuppertal auch so berührend: Die gelernte Erzieherin und Leistungssportlerin ist unterschenkelamputiert aufgrund einer missglückten Knie-Operation. Sie versteckt ihre Prothese nicht. „Das Leben geht weiter“, sagte die 50-Jährige tapfer. Obwohl sich Menschen aus ihrem engsten Umfeld von ihr abgewendet hatten, blickt sie optimistisch in die Zukunft. Im vergangenen Jahr hat sie bereits am Schwebebahnlauf teilgenommen: „Da stand ich gerade vier Wochen auf der Prothese“, erklärte sie.

In der Halle ging es akustisch sehr zurückhaltend zu: Ein dumpfes „Om“ klang einen Moment nach. Antje David und Uwe Schneider luden ein zu einer Kurzentspannung bei Yoga und Tai Chi. „Yoga hilft bei Stress und führt zu einer Dehnung der Muskulatur“, erklärte Schneider. Veronika Schmitz bot einen Schnupperkurs in Hockergymnastik und Gymnastik in Anlehnung an Feldenkrais. Was auffiel, waren die sanften Bewegungen, die nicht zuletzt der Körperwahrnehmung dienen. Bei allen Schnupperangeboten waren die Frauen eindeutig in der Überzahl. Auf Tischen lagen jede Menge Informationen aus. Die Schachtel mit der Aufschrift „Bewegung aktiv“ sah aus wie eine Tablettenschachtel. Der Inhalt waren nicht 25 Pillen, sondern 25 Karten mit jeweils einer Übung, die zu Hause oder unterwegs gemacht werden können. Gründe, sich im Verein zu bewegen, bleiben dennoch viele.