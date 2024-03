Wasserversorgng in Willich Gesundheitsamt findet PFAS in Anrather Wasserwerk

Diese Prüfung sorgte nun beim Wasserwerk in Anrath erstmals für einen Befund. Eine Probe im Trinkwasser hatte bei einer Stoffgruppe, die zu den PFAS gehört, den sogenannten PFOS, einen erhöhten Wert aufgewiesen. „Dazu muss man wissen: Es gibt in Ermangelung des Grenzwertes heute einen sogenannten Leitwert, der unverbindlich ist und am späteren Grenzwert orientiert ist. Dieser liegt bei 100 Nanogramm je Liter und ist evidenzbasiert, das bedeutet, dass es große Studien gibt, die ihn belegen. Alles darunter gilt als absolut unbedenklich. Darunter gibt es, bei 50 Nanogramm, den sogenannten Vorsorgemaßnahmenwert. Das ist ein Sicherheitswert, der vor allem auf Schwangere, stillende Mütter und Kleinkinder ausgelegt ist. Diesen Wert haben wir nun in einer Probe etwas überschritten“, erläutert Nieters.