Schulprojekt Gesunde Ernährung und Fairtrade am Schulkiosk

Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Schiefbahn hat zwei Fairtrade-Aktionen geplant. Beim Projekt „Gesunder Schulkiosk“, das vom 22. Februar bis zum 3. März läuft und mit dem Verein „Ernährungsrat Kreis Viersen“, der Betreiberin des Schulkioskes und einem Projekt-Team der Schule ins Leben gerufen wurde, wird das Teilsortiment „süße Riegel“ aus dem Angebot genommen. Stattdessen werden regionale Äpfel vom Schiefbahner Obsthof Tillmanns, Körnerbrötchen, eine Nusswaffelschnitte sowie gesündere „süße Naschereien“ wie Müsliriegel und Cookies angeboten. Letztere kommen aus dem Naturkostsortiment, sind zuckerreduziert und werden umweltschonend gewonnen. „Mit dieser Aktion möchten wir unserer Verantwortung bei der Ernährungsbildung nachkommen. Gute Ernährung unterstützt das Immunsystem, macht leistungsstark und hebt die Konzentration. So möchten wir Euch und Sie dazu anregen, sich bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen und Neues auszuprobieren“ heißt es in einem Schreiben an Eltern, Schüler und Kollegium.