Hannen, Schmitz-Mönk, Stammen-Tillmanns und Borussia-Brauerei Die bewegte Geschichte der Willicher Brauereien

1975 war die neue Braustätte in Neuwerk gebaut, die Produktion in Korschenbroich und Willich wurde stillgelegt. Doch Ende der Siebziger verlor Hannen Marktanteile, und die wirtschaftliche Situation verschlechterte sich. 1984 bis 1986 wurden große Teile der Brauerei-Gebäude in Willich abgerissen. 1988 übernahm die dänische Carlsberg-Gruppe die Hannen-Brauerei. 1999 kaufte man die Marktrechte am ehemaligen Düsseldorfer Gatzweiler Alt. 2003 wurde die Neuwerker Braustätte schließlich an die Oettinger Brauerei verkauft. Hannen Alt wurde fortan von Oettinger für einige Jahre weiter gebraut und fremdabgefüllt, später von der Brauerei Königshof in Krefeld. Seit 2005 ist die Hannen-Brauerei Teil der „Carlsberg Deutschland GmbH“. 2022 gingen die Altbiermarken an die Bolten-Brauerei über, die sie weiter produziert.