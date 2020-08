Jubilar wohnt seit 1970 in Schiefbahn : Gerhard Tobay wird 90 Jahre alt

Jubilar wohnt seit 1970 in Schiefbahn

Schiefbahn Gerhard Tobay wird am Sonntag, 30. August 2020, 90 Jahre alt. Er wuchs im ostpreußischen Heilsberg auf. Auch seine Ehefrau Ursula stammt aus Ostpreußen.

Seine Jugendjahre und die Zeit als junger Erwachsener waren kriegsbedingt eine schier endlos erscheinende Odyssee. „Ich war erst 1946 zusammen mit meiner Mutter vertrieben worden“, erinnert sich der Senior. Anderthalb Jahre hatten wir unter Russen und Polen vagabundiert.“ Dann sollte es kreuz und quer durch Deutschland gehen – kein Wunder, dass der junge Gerhard keine Ausbildung machen konnte. Aber er war nicht auf den Kopf gefallen und wurde ein erfolgreicher Außendienstler. Sesshaft wurde er zunächst berufsbedingt in Wuppertal.

Die Gehirnzellen funktionieren immer noch einwandfrei. Mit Börsengeschäften kennt sich der erstaunlich rüstige Rentner sehr gut aus, und er spielt gerne Skat. Und was er gerne macht, macht er auch richtig gut. Was ihn am meisten im Leben interessiert, wie er mit einem Augenzwinkern zu verstehen gibt, ist Ehefrau Ursula, mit der er seit 55 Jahren verheiratet ist. Die 78-Jährige stammt ebenfalls aus Ostpreußen. Sie erfüllte ihrem Mann 1978 den Wunsch, Niederheider Schützenkönig zu werden.