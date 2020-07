Ehejubiläum in Willich : Goldhochzeit in kleinstem Kreis

Willich Zu den wenigen Gästen von Gerda und Manfred Schweden aus Willich gehörte der stellvertretende Bürgermeister Dietmar Winkels. Er brachte zum Ehejubiläum der beiden eine Urkunde mit.

Manfred Schweden und seine Frau Gerda haben jetzt in ihrem Haus an der Fischelner Straße in Willich in kleinstem Kreise ihre Goldhochzeit gefeiert. Und das lag nicht nur an der Corona-Pandemie, sondern vor allem an der höchst überschaubaren Verwandtschaft: Manfred Schweden wurde zwar als eines von neun Kindern geboren, und Ehefrau Gerda wuchs mit sechs Geschwistern auf, aber das Goldhochzeitspaar hat selbst keine Kinder. Zu ihren Gästen gehörte der stellvertretende Bürgermeister Dietmar Winkels, er brachte zum Jubiläum eine Urkunde mit.