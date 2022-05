Dirtbike-Anlage in Schiefbahn : Diese Strecken-Elemente sind geplant

So sieht der erste Entwurf der geplanten Dirtbike-Anlage in Schiefbahn aus, mit lehmiger Dirtbike-Strecke und asphaltiertem Pumptrack. Foto: Rad-Quartier

Schiefbahn Seit einiger Zeit wird über sie geredet und dabei die unterschiedlichsten Begriffe verwendet. Welche Strecken im Detail für die Dirtbike-Anlage in Schiefbahn kommen sollen und welche Elemente für wen geeignet sind.

Die neue Sportanlage für den Jugendsport soll auf einer derzeit freiliegenden Fläche zwischen dem Sportplatz Siedlerallee und dem Bolzplatzweg in Schiefbahn entstehen. Planungsrechtlich gehört sie zum Sportplatz Siedlerallee. Damit entsteht in Schiefbahn eine große Anlage für eine Trend-Sportart, in deren Begriffe man sich einarbeiten muss. Die Gesamtfläche, die zur Verfügung steht, umfasst zwischen 9000 und 10.000 Quadratmeter. Weil ein Gesamtkonzept deutlich mehr kosten würde, hat die Stadt mit dem Fachbüro Rad-Quartier jetzt eine Teillösung als ersten Schritt entwickelt. Entstehen soll ein „Dirt und Bike Park“ mit „lanes“ (Fahrtstrecken) mit verschiedenen Absprüngen und Radien – geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene.

Diese Strecken werden aus lehmhaltiger Erde und Bruchsand modelliert, in Teilen sind sie auch bewachsen. Die Jugendlichen können die Strecken in begrenztem Rahmen immer wieder umbauen, erklärt Lisa Coppus, die das Projekt bei der Stadtverwaltung betreut – allerdings wird alles als städtische Anlage vom TÜV abgenommen und vom Bauhof der Stadt Willich gepflegt. Die Lanes können mit BMX-Rädern, Mountainbikes oder anderen geländegängigen Fahrrädern befahren werden, im Prinzip „so eine gemischte Nutzung wie im Klosterwäldchen“, beschreibt Coppus.

Als weiteres Element wird im ersten Konzeptabschnitt auf Anregung der Jugendlichen ein „Pumptrack“ gebaut – mit einer asphaltierten Strecke, die für Fahrräder, Inliner, aber auch mit dem Rollator oder im Rollstuhl befahrbar sein wird. Das hatten die Jugendlichen selbst im zweiten Workshop vorgeschlagen, um auch Anfängern in diesem Sportbereich eine Betätigungsmöglichkeit zu geben. Die Firma Rad-Quartier erklärt das so: „Der Begriff ‚Pumptrack‘ kommt aus dem Englischen und beschreibt mit dem Wort „Pump“ das Be- und Entlasten des Sportgerätes beim Befahren der Wellen und mit dem Wort „Track“ die Strecke, auf der gefahren wird.“ Ein Pumptrack ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen. Je nach Beschaffenheit einer Anlage könnten sogar Kleinkinder mit einem Laufrad ihre motorischen Fähigkeiten darauf entwickeln, weil die Anlagen als „sehr sicher“ gelten, so Rad-Quartier. Die Willicher Verwaltung hat beim Kreis Viersen einen Antrag auf Förderung des Projektes gestellt. Sie erwartet eine Förderung von knapp 100.000 Euro. Der verbindliche Bescheid liegt aber noch nicht vor.