Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Anrath Halbfastenmarkt in der Kirche

Anrath · Die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist lädt für den kommenden Sonntag zum Halbfastenmarkt in die Anrather Kirche ein. So kann der Kirchenraum einmal anders erlebt werden. Was die Besucher erwartet.

16.03.2023, 16:30 Uhr

Aaron Ostendorp (links) und Bastian Juraschek schieben eine Kirchenbank zur Seite. Kristina Lefen hat es sich gemütlich gemacht. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer

Ein kurzes, klockendes Geräusch, und Kristina Lefen hat die Kniebank der langen Kirchenbank in der Anrather Pfarrkirche hochgeklappt. Das ist das Einsatzzeichen für Aaron Ostendorp und Bastian Juraschek, die schon mit den beiden roten Möbelrollern bereit stehen. Ein kurzes Anheben, und die Bank steht auf den Rollbrettern. Die drei jungen Leute, die als Betreuer im Zeltlager für die Jungen und das Mädchenlager aktiv sind, schieben in Richtung Orgel, wo schon etliche weitere Bänke stehen. Langsam, aber sicher leert sich der Kirchenraum im hinteren Bereich. „Wir nehmen rund die Hälfte der Bänke weg, um Platz für den Halbfastenmarkt zu schaffen“, sagt Johannes Thees vom Kirchenvorstand.