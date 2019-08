Ausstellungen : „Gembredos“ und Verseidag sind Themen im „Kamps Pitter“

Schiefbahn Eigentlich wollten die Heimat- und Geschichtsfreunde Williich am Sonntag, 8. September, im Heimatmuseum „Kamps Pitter“ eine Ausstellung über die ehemalige „Fabrik“ (Verseidag) in Schiefbahn zeigen.

eine Band zu gründen. Mit wenig Wissen, ohne elektrische Instrumente, aber mit grenzenlosem Enthusiasmus gingen sie zu Werke. Wer waren denn nun die vier Helden, die Ihrem ersten Auftritt im Jugendheim an der Königsheide (heute Leuchtturm) in Schiefbahn entgegenfieberten? Willi Gehlen (Bassgitarre), Heinz Peter Münchow (Sologitarre), Winand Breitmar (Rhythmusgitarre) und Werner Dohren (Schlagzeug), später kam dann noch Kalle Schiffer (als weiterer Sänger) hinzu. Zwischenzeitlich spielte auch Rudi Goerrissen mit seiner Farfisa Orgel mit.

Die folgenden Jahre waren gekennzeichnet durch einen fulminanten Aufschwung in musikalischer Hinsicht. Die Gembredos wurden schnell in der Region bekannt und bespielten die Säle und Jugendheime in der Umgebung, das Schützenzelt in Schiefbahn und Klein Jerusalem; sogar in den Kirchen, bei sogenannten „Beatmessen“ waren sie aktiv. Die Mitglieder der Band sind immer noch begeisterte Musiker. Der Heimatverein zeigt Originalplakate der Konzerte sowie weitere Exponate der Band.