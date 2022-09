Nach zwei Jahren Pause : Gelöstes Feiern und Flanieren beim Cityfest in Willich

Willich Beim Willicher Cityfest genossen die Besucher nach zwei Jahren Pause die Attraktionen aus Musik, Tanz, Verkaufsständen und Kulinarischem sichtlich. Auch die Geschäfte hatten am Sonntag geöffnet.

Sich mit Freunden treffen und klönen, gemütlich mit einem Getränk vor der Bühne stehen, entlang der Geschäfte und Stände bummeln und einfach eine unbeschwerte Zeit genießen – das Willicher Cityfest punktete mit einer entspannten Atmosphäre und gut gelaunten Besuchern, die Lust hatten, zu feiern. Was der Werbering auf die Beine gestellt hatte, kam bestens an. „Wir können ein positives Resümee ziehen, auch wenn der Regen am Freitagabend für etwas weniger Besucher als erwartet sorgte. Nach zwei Jahren der corona-bedingten Zwangspause konnten wir mit unserem traditionellen Fest nahtlos an die Vorgängerevents anknüpfen. Wir merken, die Bürger wollen feiern und das ist schön“, freut sich Stefan Schönenborn, Vorsitzender des Werberings Willich .

„Es war einfach total toll. Ich habe das wie eine kleine Auszeit empfunden. Es ist schön sich in der eigenen Stadt mit Freunden zu treffen, Cocktails zu schlürfen und einfach Spaß zu haben“, sagt Steffie Kleibert. Aber nicht nur der vergangene Abend lässt die junge Frau strahlen. Den sonntäglichen Bummel mit der Freundin durch die Innenstadt findet sie genauso gut. Auf dem Marktplatz pulsiert das Leben. Menschen schlendern entlang der Stände, machen es sich in der Außengastronomie bequem und bevölkern die lange Tischgruppe vor St. Katharina.

Die Bühne am Marktplatz ist derweil auch fest in Kinderhand. Die Kindertanzgruppe von „Tommys Tanzstudio“ zeigt ihr Können. Was es mit dem sogenannten Functional Training auf sich hat, können die Besucher bei einem Stopp an der Bühne ebenso erfahren. Herzliches Lachen löst die Blindverkostung in Sachen Wein aus. Dabei geht es weniger darum, eine Weinsorte zu erkennen, sondern einfach um das Erschmecken von Rot- oder Weißwein. Am Sonntag hatten auch die Geschäfte geöffnet.