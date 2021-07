Zweite Explosion verhindert : Geldautomat in Willich gesprengt — Tankstellentechnik nicht betroffen

In Willich wurde in der Nacht zu Montag ein Geldautomat in unmittelbarer Nähe zu eine Tankstelle gesprengt. Foto: Günter Jungmann/Güter Jungmann

Willich In der Nacht zu Montag wurde in Willich-Münchheide ein Geldautomat gesprengt, die Täter flüchteten bislang unerkannt. Eine zweite Explosion konnte verhindert werden. der Automat befindet sich an einer Tankstelle.

In der Nacht zu Montag, gegen 4.15 Uhr, ist am Siemensring im Industriegebiet Willich-Münchheide ein Geldautomat einer Selbstbedienungs-Geschäftsstelle der Sparkasse gesprengt worden. Der Geldautomat befindet sich auf dem Gelände einer Tankstelle. Anwohner waren von der Explosion aufgeschreckt worden und hatten sofort die Besitzer der Tankstelle informiert. „Wir hatten die Explosion ebenfalls gehört und sind sofort zur Tankstelle gefahren“ sagte Ruth Elflein. Eine zweite Explosion sei verhindert worden. Denn die Täter seien geflüchtet, als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden. Der Sprengstoffräumdienst habe die Bombe entschärft, die Stadtwerke Willich hätten vorrübergehend das Gas abgedreht. Die Tankstellentechnik sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings waren auch am Tankstellengebäude die Scheiben geborsten.

Die anliegende Straße wurde gesperrt. Deshalb bildete sich in den frühen Morgenstunden ein Rückstau, da die Beschäftigten im Industriegebiet ihren Arbeitsplatz vorübergehend nicht erreichen konnten. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Am 19. März 2010 war genau dieser Geldautomat schon einmal gesprengt worden.

Die Sprengung in Münchheide war die zweite binnen weniger Tage im Kreis Viersen. Am Sonntag wurde um 2.12 Uhr die Einsatzleitstelle der Polizei über ein explosionsartiges Geräusch aus Richtung Hormesfeld in Viersen informiert. Die eintreffenden Streifenwagenbesatzungen stellten die Sprengung eines an der Außenwand befestigten Geldautomaten fest. Laut Zeugenaussagen flüchtete ein dunkler Pkw der Marke BMW oder Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort.

