Kreis Viersen : Geld für digitalen Ausbau

Kreis Viersen Mehr als eine Million Euro gehen an die Städte Willich und Kempen sowie das Unternehmen Hülsebusch Apparatebau.

(RP) Für die Digitalisierung und die Verkehrswende fließen mehr als 24 Millionen Euro aus den Mitteln des Bundesverkehrsministeriums in den Kreis Viersen. Darüber informiert der Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer. Hiervon fließt der Hauptteil in Höhe von 23 Millionen Euro in den Ausbau der Breitbandinfrastruktur.