Gelebte Städtepartnerschaft : Gegenseitige Besuche zu den Stadtjubiläen im kommenden Jahr

Die Besucher aus Smiltene in Lettland vor dem Kudl: Am Freitag sind sie in ihre baltische Heimat wieder zurückgekehrt. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Neersen Eine kleine Delegation aus der lettischen Stadt Smiltene novads war fünf Tage zu Gast in Willich. Dabei ging es darum, die Partnerschaft zu intensivieren.

Die fünf Tage waren mehr als ausgefüllt. Betriebsbesichtigungen, so im Anrather Stauenhof, gehörten ebenso dazu wie der Besuch bei der IHK Düsseldorf oder der Handwerkskammer in Neuss, Gespräche im Landtag oder ein Abend mit Mitarbeitern der Willicher Stadtverwaltung im Ramshof, daran nahmen auf Einladung der Stadt unter anderem Bernd Hitschler teil.

Die sechsköpfige Delegation war am Freitag gerade wieder abgereist, als im Vereinsheim des Deutsch-Lettischen Freundeskreises, dem „KUDL“ an der Hauptstraße 81 (KUDL steht für Kultur Unterhaltung Deutsch-Lettisch) eine weitere Aktivität vorbereitet wurde: Die zweitägige Kunst- und Hobbyausstellung wurde aufgebaut. Werke von Willicher und lettischen Hobbykünstlern können im KUDL an den zwei Tagen besichtigt werden, heute, am 6. April von 14 bis 18 Uhr, morgen, am 7. April, von 13 bis 17 Uhr.