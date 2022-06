Gefeiertes Konzert des Akkordeonorchesters St. Tönis : Den Rhythmus der Welt auf die Bühne gebracht

„Rhythms of the World“ — so hieß das Programm des Akkordeon Orchesters St. Tönis. Im Anschluss zeigte sich das Publikum sehr angetan von den Darbietungen. Foto: Akkordeon-Orchester

St. Tönis Der Verein Akkordeon Orchester St. Tönis hatte im Vorfeld versprochen, die Besucher ins Staunen zu versetzen: Das ist offensichtlich gelungen.

Bei der Veranstaltung „Rhythms of the World“ im Vereinshaus des Akkordeon-Orchesterszeigten sich die zahlreichen Beusucherinnen und Besucher regelrecht begeistert. Das Orchester „Funtastik“ unter der Leitung von Carsten Kalkmann spielte Stücke vom Tango zum Tequila und vom Chanson zum Rock‘n‘Roll. Da hörte man Stimmen wie „Ich war noch nie auf einer Veranstaltung von einem Akkordeon-Orchester, und es war nicht meine letzte. Hervorragend, ich hatte Gänsehaut, so toll, was hier auf die Bühne gebracht wurde“.

Solche Lobeshymnen und viele andere, positive Bewertungen nahmen Dirigent und die Spielerinnen und Spieler des Vereins nach der Veranstaltung entgegen. Während der Aufführung wurde im hinteren Bereich des Raumes tatsächlich das Tanzbein geschwungen. Die Musiker durften erst nach mehreren Zugaben die Bühne verlassen. Die Gruppe Funtastik wurde von den Gastmusikern Werner Knoop (Gesang), Norbert Kemkes (Gitarre), Norbert Jansen (Bassgitarre), Werner Lichtberger (Saxophon) und Johannes Groß-Weege (Schlagzeug) begleitet. Diese Musikgruppe, zu der auch der musikalische Leiter von Funtastik, Carsten Kalkmann am Flügel, gehört, hatte zusätzlich einen Soloauftritt und brachte mit ihrer fetzigen Musik das Publikum so richtig in Schwung. Bei „Feeling Good“, „Sweet Home Chicago“ oder „Just a Gigolo“ wurde kräftig im Takt geklatscht und gesungen. Mit zwei Stücken aus dem Dschungelbuch verabschiedete sich die Gruppe in die Pause. Dargebotene Medleys der Bee Gees und von Frank Sinatra – dieses wieder gesanglich von Werner Knoop begleitet – begeisterten das Publikum nicht weniger. Nach „Tequila“ und „I got Rhythm“, bei denen die Begleitung der Gastmusiker für den nötigen Schwung sorgten, endete die besondere Veranstaltung mit den genannten Reaktionen des Publikums.