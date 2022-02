Gefährliche Überholmanöver : Für Radfahrer wird es in St. Hubert eng

Auf der Hauptstraße in St. Hubert ist es eigentlich zu eng, um Radfahrer zu überholen. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

St. Hubert Die König- und die Hauptstraße in St. Hubert sorgen bei Radfahrern für Unmut. Autofahrer überholen in den beiden schmalen Einbahnstraßen regelmäßig, ohne den Mindestabstand einzuhalten, und bringen Radfahrer dadurch in Gefahr. Eine wirkliche Lösung erscheint schwierig.