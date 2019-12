Thema im Ausschuss : Gebühren in Willich sinken im nächsten Jahr deutlich

Willich Der Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen hat die Gebühren für das Jahr 2020 festgelegt. Die Quintessenz: Die Willicher Bürger werden unter dem Strich entlastet – bei einem Vierpersonen-Haushalt in einem Einfamilienhaus beträgt die Entlastung 7,05 Euro monatlich und 84,61 Euro im Jahr.

Eingearbeitet ist auch ein Beschluss des Ausschusses, der in der Sitzung am 18. September gefasst wurde. Dabei geht es darum, dass und wie die Bürger über einen Sonderzähler die Wassermenge erfassen lassen können, die sie für die Bewässerung des Gartens benötigen. Diese Wassermenge soll dann aus der Berechnung für den Schmutzwasserverbrauch herausgenommen werden. Denn diese Wassermenge (sauberes Trinkwasser) versickert auf dem Grundstück und fließt nicht als verschmutztes Gebrauchswasser in die städtischen Kanäle – was wiederum heißt, dass diese Wassermengen nicht kostenträchtig entsorgt und gereinigt werden müssen. Laut Verwaltung ist aber der aktuelle Mess- und Abrechnungsprozess „rechtlich nicht mehr zulässig“. Der Mess- und Abrechnungsprozess soll daher jetzt an die Stadtwerke übertragen werden. Ab 1. Januar sollen alle Bürger, die einen Erstattungsanspruch geltend machen möchten, einheitlich einen geeichten DIN-gerechten Wasserzählerbügel mit zwei Absperrventilen erhalten.