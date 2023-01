Gebühren in Willich Friedhofsgräber und Müllentsorgung werden teurer

Die Willicher Bürgerinnen und Bürger müssen im Jahr 2023 etwas mehr Gebühren zahlen. Bei einem typischen Vier-Personen-Haushalt mit Einfamilienhaus bedeutet das Mehrabgaben von 18 Euro für Abwasser, Müll und Straßenreinigung – insgesamt steigt der Betrag, den ein Hauseigentümer für das Jahr 2023 an die Stadt zu zahlen hat, in einer Beispielrechnung von 1388,73 Euro auf 1406,83 Euro, wobei der Hebesatz der Grundsteuer B unverändert bleibt. Die neuen Gebührenordnungen in den Bereichen Abwasser, Müll, Straßenreinigung und Friedhöfe hat der Rat der Stadt Willich in der letzten Sitzung vor Weihnachten beschlossen.