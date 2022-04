Gebäude aus den 60er-Jahren in Anrath : Altes Haus nachhaltig saniert

Maria Kiwall (rechts) und ihr Mann Stefan Kolberg (2.v.l.) konnten bei der Renovierung ihres Hauses auf die Hilfe von Antonius (links) und Christoph Kiwall (vorn) zählen. Foto: Norbert Prümen

Anrath Nachhaltig und ökologisch wertvoll zu renovieren, funktioniert auch in einem alten Haus. Maria Kiwall und Stefan Kolberg haben das in ihrem Haus in Anrath umgesetzt – und dabei viele Hingucker geschaffen.