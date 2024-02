Gastronomie in Willich Der Kaiserhof erstrahlt in neuem Glanz

„Unsere neuen Pächter beweisen in Büderich seit 18 Jahren, dass sie ein Spitzen-Restaurant führen können. Darum haben wir sie ja auch zu uns geholt. Der Kaiserhof soll das Spitzenlokal für Willich und Umgebung bleiben“, sagt Hans Brocker. Er sei stolz, dass das komplette Personal mit 15 Fest-Angestellten und fünf Aushilfskräfte übernommen wurde: „Das ist für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt Willich wichtig.“ Roberto Fejza will auch zusätzliches Personal einstellen, denn er plant, dass der Kaiserhof auch am bisherigen Ruhetag (Montag) wieder öffnet: „Ich bin froh, dass wir das komplette Personal übernehmen konnten. Das war für uns bei den Verhandlungen ein wichtiger Punkt. Ich bin von der Leistung dieser Leute total überzeugt. Es ist toll, wie Yvonne Gold hier das Personal zusammengehalten hat. Es ist ja schwierig, für die Gastronomie gutes Personal zu bekommen.“ Zwei Azubis wurden übernommen, im Sommer kommen zwei dazu. „Wir sind auch in Büderich ein Ausbildungsbetrieb. Ich bin auch Koch“, erklärt Roberto Fejza.