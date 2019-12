Goldhochzeit in Schiefbahn : Kirchkamps sind seit 50 Jahren verheiratet

Gaby und Peter Kirchkamp feiern ihre Goldene Hochzeit. Foto: Kirchkamp

Schiefbahn Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, feiert ein Paar seine Goldhochzeit, das in Schiefbahn fast jeder kennen dürfte: Gaby und Peter Kirchkamp sind Ur-Schiefbahner und tief und fest in ihrem Heimatort verwurzelt.

Von Rudolf Barnholt

Sie waren im Januar 1968 das erste eigene Prinzenpaar der Katholischen Jugend – bis dahin hatte man immer das Anrather Prinzenpaar eingeladen.

Dann ging alles sehr schnell: Anfang Januar 1968 lernten sich die jungen Leute kennen, im Dezember 1969 wurde geheiratet, 1970 wurde Sohn Uwe geboren, 1974 Tochter Simone. Ein weiterer Höhepunkt im Leben der Jubilare: 1977 waren sie das Schiefbahner Schützenkönigspaar. 27 Jahre lang hat das Paar die Bauunternehmung geführt, die Peter Kirchkamp von seinen Eltern übernommen hatte. „Wir haben in all den Jahren gemeinsam Höhen und Tiefen gemeistert“, sagt der Jubilar, der sich auf vielfältige Weise im Dorfleben eingebracht hat und es zum Teil auch immer noch tut: Er war 47 Jahre lang im Vorstand der Schiefbahner St. Sebastianer aktiv, nach 35 Jahren als Jägerhauptmann übernahm Sohn Uwe dieses Amt.

Peter Kirchkamp ist mit seinen 70 Jahren immer noch Mitglied im Jägerzug Hirsch-Jäger. Über 46 Jahre gehört er dem Schiefbahner Löschzug an, ist jetzt in der Ehrenabteilung, wo er das Amt des Schriftführers übernommen hat. Er bringt sich außerdem in der Pfarre ein und unterstützt die Aktion Mission und Leprahilfe.