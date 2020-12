KÖB in Neersen : 50 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit in der Bücherei

50 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit in der Bücherei

KÖB in Neersen

Neersen Ein besonderes Jubiläum konnte in diesen Tagen eine Mitarbeiterin der KÖB in Neersen feiern. Dafür galt Gaby Fahsbender jetzt ein großes Dankeschön.

Seit 1970 und somit mittlerweile seit einem halben Jahrhundert sitzt Gaby Fahsbender in ihrer Freizeit in der Neersener Bücherei an der Ausleihtheke und sorgt im Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter dafür, dass große und kleine Leser mit Büchern, Spielen und vielem mehr versorgt werden.