Engagement : Fußballschule spendet 4000 Euro an Action Medeor

Sport, Gesundheitsförderung und soziales Engagement – das hat schon immer gut zusammengepasst und viel Positives in der Gesellschaft bewirkt. In der Fußballschule Grenzland erfährt das schon der sportliche Nachwuchs. In allen Ferienzeiträumen des Jahres veranstaltet die Fußballschule mehrtägige Fußball-Camps für Kinder und unterstützt seit dem Jahr 2016 die Arbeit des Vorster Medikamentenhilfswerks Action Medeor . Bei der Online-Anmeldung wird die Möglichkeit gegeben, den Teilnehmerbetrag um einen symbolischen Euro aufzurunden. Jeder gespendete Euro wird dann von der Fußballschule Grenzland sogar noch verdoppelt. 2017 konnte die Fußballschule Grenzland so erstmalig 2200 Euro an Action Medeor übergeben, 2018 waren es 2800 Euro und 2019 nun 4000 Euro.

Sport fördert neben der motorischen Entwicklung faires und zielorientiertes Verhalten in der Gruppe. Ein soziales Bewusstsein zu entwickeln, bedeutet auch, den Blick auf jene Menschen zu richten, die in den Armutsregionen der Welt unsere Hilfe benötigen. Bewegung ist für die Gesundheit unabdingbar. So ist es das Ziel der Camps, die Mädchen und Jungen für den Sport zu begeistern. Darüber hinaus wird mit den Spendenbeiträgen eine bessere Gesundheit auch für Kinder ermöglicht, die in ihren Ländern keine ausreichende medizinische Versorgung haben. „Sport ist ein wichtiger Faktor unserer Gesellschaft. Dafür sind viele Dinge Voraussetzung, die an anderen Orten dieser Welt nicht selbstverständlich sind. Deshalb möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass wir Menschen an anderen Orten dieser Welt helfen können, ein sorgenfreieres Leben führen zu können“, nennt Robert Pinior, Geschäftsführer von RP Sportmanagement, Mutteragentur der Fußballschule, die Beweggründe für das soziale Engagement.