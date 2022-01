Fusion der Willicher Sportvereine amtlich : VSR wird zur Rehasport-Abteilung im DJK-VfL

Die rund 30 Mitglieder in der Jakob-Frantzen-Halle votierten einstimmig für die Fusion. Foto: Norbert Prümen

Willich Was sich lange abgezeichnet hat, wurde am Donnerstag von den Mitgliedern vollzogen: Die Sportvereine DJK-VfL Willich und der Verein für Sport und Rehabilitation verschmelzen.

Die Idee ist schon einige Jahre alt, und am Donnerstagabend erfolgte endlich die Verschmelzung des DJK-VfL Willich und des Vereins für Sport und Rehabilitation Willich. Aus dem VSR wird die neue Abteilung „Gesundheits- und Rehasport“ beim DJK-VfL. Wolfgang Neumann, der den VSR seit 2008 führte, verabschiedete sich mit einem guten Gefühl in den Ehrenamts-Ruhestand: „Ich bin sicher, dass du den Großverein gut führen wirst“, erklärte der 77-Jährige gegenüber Helmut Frantzen, dem Vorsitzenden des großen Willicher Sportvereins.

Die Juristin Karin Schulze Kersting aus Werne ist immer dann gefragt, wenn sich Sportvereine zusammenschließen möchten. So ganz genau mitgezählt hat sie nicht, aber an die 300 Verschmelzungen hat sie bereits begleitet. Am Donnerstag ging alles reibungslos über die Bühne, die Prozedur dauerte gerade einmal eine knappe Stunde.