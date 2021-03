Haushaltsberatungen in Willich : „Für Willich“ will weniger Verkehr auf dem Marktplatz

Willich Derzeit wird der Haushalt 2021 in der Politik diskutiert. Die Wählergemeinschaft „Für Willich“ möchte unter anderem Geld für den Einzelhandel und die Gastronomie bereitstellen. Außerdem soll sichergestellt werden, dass auf dem Marktplatz weniger Autoverkehr herrscht.

Eigentlich hatte Willichs Kämmerer Willy Kerbusch die Fraktionen darum gebeten, die Haushaltsanträge bis zum 5. Februar einzureichen, damit sie für die weiteren Diskussionen eingerechnet werden können, doch man sei „überrascht, wie viele Haushaltsanträge von den anderen Fraktionen nach wie vor eingehen“, so Nicola. Seine Wählergemeinschaft habe sich jedenfalls an den Termin gehalten und sei sparsam mit den Vorschlägen. Andere Fraktionen hingegen täten so, als könne die Stadt finanziell „aus dem Vollen schöpfen“.

Am Ball bleiben will „Für Willich“ beim Thema Markt. Der wurde für viel Geld umgebaut und sei eigentlich seitdem verkehrsberuhigt, „manchmal herrscht dort allerdings fast Durchgangsverkehr“, sagt Theresa Stoll. Das teure Pflaster leide massiv unter dem Verkehr, daher müsse dringend eine Lösung her. Die Stadt will in den kommenden Wochen verstärkt kontrollieren, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die Regelungen halten oder nicht. „Danach werden wir weitersehen“, so Stoll. Eine Lösung seien beispielsweise versenkbare und per Fernbedienung bedienbare Poller an den Zufahrten zum Markt.