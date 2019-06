Planungsausschuss : „Für Willich“ kritisiert Umgang mit Fragen zum Marktplatz

Die Fugen zwischen den Granitplatten sind noch nicht gleichmäßig gefüllt. Es müsse noch Material eingekehrt werden, sagt die Verwaltung. Foto: Norbert Prümen

Willich Werden kritische Fragen zum Willicher Marktplatz abgebügelt? Dieses Gefühl hat die Wählergemeinschaft „Für Willich“ jedenfalls nach der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses.

„Für Willich“-Ratsfrau Theresa Stoll habe von der Verwaltung und vom Ausschuss-Vorsitzenden Christian Pakusch keine befriedigen Antworten auf ihre Fragen bekommen. Stattdessen sei immer wieder betont worden, wie schön doch die Eröffnungsfeier des umgestalteten Marktplatzes gewesen sei. Man sei ja durchaus für die Umgestaltung und finde den Platz auch gelungen, doch müsse man Probleme auch ansprechen dürfen, finden Detlef Nicola und Martin Dorgarthen von „Für Willich“.

Zunächst habe Stoll darauf hingewiesen, dass es auf dem Markt zu wenige Mülleimer gebe. Das sei auch bestätigt und Abhilfe sei versprochen worden, so Nicola und Dorgarthen. Als sie aber nachgefragt habe, wieso statt der Gleditschien keine einheimischen Bäume gepflanzt worden seien, sei die Stimmung schon gereizter gewesen. Auch auf die Frage, wieso die Fugen zwischen den Granitplatten teilweise ausgehöhlt seien und wie der Platz gereinigt werde, habe man dünnhäutig reagiert.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Stadtverwaltung mit, dass schon 2016 im Planungsausschuss die für den Marktplatz vorgesehenen Baumarten vorgestellt und beschlossen worden seien. Als Baumarten seien zum einen Zerreichen und zum anderen Gleditschien aufgrund ihrer guten Verträglichkeit des Stadtklimas und ihrer Anspruchslosigkeit vorgesehen worden. „Darüber hinaus war es gewünscht, vor den Gebäuden Markt 1–5 Bäume zu pflanzen, die die Fassaden nicht zu sehr verschatten, was durch die Wahl der Gleditschien in diesem Bereich aufgrund ihres lichten Schattenwurfs sichergestellt wurde“, so Andreas Hans, Geschäftsbereichsleiter Landschaft und Straßen.

Zu den Fugen erklärt Hans, dass das Einkehren des Fugenmaterials im Nachgang zur erstmaligen Herstellung bei gepflasterten Oberflächen immer durchzuführen sei. „Alle Fugen müssen sich erst ,setzen’ und in diesem Zusammenhang sukzessive nachgefüllt werden.“ Grundsätzlich stelle die Reinigung von Pflasterflächen andere Anforderungen an die eingesetzten Geräte als asphaltierte Flächen. „Hier sind in der Regel eher kleinere Kehrmaschinen mit geringerer Leistung bis hin zur Handkehrung (teilweise dabei auch nur temporär) gefragt“, so Hans. „Derartige Geräte befinden sich eigentlich grundsätzlich im Maschinenpark entsprechender Fachunternehmen.“