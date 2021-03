250.000 Euro für Geschäftsleute : „Für Willich“ kritisiert Corona-Hilfsfonds als „stümperhaft“

Willich Mit Unverständnis hat die Wählergemeinschaft „Für Willich“ auf die Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses in Sachen Unterstützung von Gastronomie und Einzelhandel durch eine Gutschein-Aktion reagiert.

CDU, SPD und FDP lehnten den Antrag ab. Stattdessen wurde einem Antrag der CDU zugestimmt, einen Hilfsfonds für Geschäftsleute in Höhe von 250.000 Euro einzurichten. Dieser Antrag sei seitens der CDU jedoch sehr „stümperhaft“ vorbereitet worden, so „Für Willich“: „Man hat dort nicht berücksichtigt, dass wir EU-Recht unterliegen und mit einem solchen Fonds unter Umständen dagegen verstoßen!“ Zahlungen aus einem Topf an alle Einzelhändler seien untersagt. Zudem, so Vorsitzender Detlef Nicola, könnte dies auch mit Hilfezahlungen des Bundes kollidieren: „Im schlimmsten Fall müssten dann diese Hilfszahlungen an den Bund zurückgezahlt werden.“