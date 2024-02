Partywochenende in Willich Kartenvorverkauf für Märzenfest des ASV beginnt

„Wir haben uns 2015 überlegt, dass wir gern einen kalendarischen Gegenpol zu den ganzen Oktoberfesten auch in der Region bieten würden. So haben wir das Märzenfest initiiert“, erläutert Dille. Mit Unterbrechung in den Corona-Jahren hat sich dieses zu einer festen Tradition entwickelt. Bereits das achte Märzenfest steht in diesem Jahr auf dem Plan. „Bisher ist es ein großer Erfolg, und in den vergangenen Jahren waren wir immer ausverkauft“, erläutert der Schütze.