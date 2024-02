Politische Bildung in Willich Europapolitiker zu Besuch an der Robert-Schuman-Schule

Sie trägt seit 15 Jahren das Wort Europa in ihrem Namen und setzt sich mit dessen Bedeutung auch immer wieder auseinander. Die Rede ist von der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) in Willich. Neben dem jährlich stattfindenden Europatag gehört in der Oberstufe auch eine Fahrt nach Brüssel zum Programm. „Dazu laden wir regelmäßig Politiker an die Schule zum Thema Europa ein. Wir holen Europa nach Willich“, sagt Schulleiter Christoph Riedl. So auch jetzt. Unter dem Titel „Was bedeutet Europa für uns?“ setzten sich die Kursteilnehmer der Sozialwissenschaftskurse der Oberstufe mit unterschiedlichsten Themen, den Blick fest auf Europa geheftet, auseinander. Zuzug in Europa, Menschenrechte, die wirtschaftliche Situation – die Themenpalette war breit gefächert. Das Ganze fand dabei in Form eines Speed-Datings statt.