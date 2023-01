18 Prozent erreicht Frist für Glasfaser-Ausbau in Schiefbahn verlängert

Eigentlich sollte die Frist für die sogenannte Nachfragebündelung zum Ausbau des Glasfaser-Netzes in Schiefbahn-Nord und -Ost kurz vor Weihnachten auslaufen. Bis zum 19. Dezember hätten sich 33 Prozent der Haushalte in diesem Gebiet für einen kostenfreien Anschluss anmelden müssen, damit die Deutsche Glasfaser tätig wird. Doch weil innerhalb der vergangenen zehn Tage noch einmal einige Prozent dazukamen, 18 Prozent der Bürger Glasfaser-Internet möchten, verlängert das Unternehmen die Frist. Der zuständige Projektmanager Murat Durmaz sagt: „So langsam bekommen wir unser 33-Prozent-Ziel in Sicht. Das Bündelungsverfahren ist trotz sehr gut besuchter Bürgerinformationsveranstaltung nur langsam in Tritt gekommen, aber mit der Eröffnung unseres Servicepunktes im Oktober an der Hochstraße und der Unterstützung durch die Bürgerinitiative hat sich ein Schub eingestellt. Daher haben wir uns entschlossen, das Bündelungsverfahren bis zum 13. Februar zu verlängern. Zudem wollen wir im ersten Quartal 2023 in Anrath Süd-Ost das Interessensbekundungsverfahren starten.“