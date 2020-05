Wieder geöffnet : Friseure dürfen wieder Haare schneiden — unter Corona-Auflagen

Anrath Nach sechs Wochen Zwangspause dürfen Friseursalons wieder öffnen. Wie der Umgang mit den Corona-Auflagen aussieht, zeigt Guido Paar aus Anrath. Freie Termine hat er erst wieder in drei Wochen.

Der Friseursalon darf nur mit Mund-Nasen-Abdeckung betreten werden. Desinfektionsmittel stehen für die Kunden bereit, und es gibt einen vorgegebenen Weg aus Absperrständern. Mit der Ansprache „Unsere Bitte an Sie“ starten die aktuell geltenden Verhaltensregeln. „Unsere Kunden gehen ganz entspannt damit um und sind einfach nur froh, dass wir wieder für sie da sind“, kann Paar feststellen. Er hat die Öffnungszeiten aktuell verändert und arbeitet mit seinem Team in zwei Schichten. Zudem ist der Montag kein Ruhetag mehr, es wird von montags bis samstags gearbeitet. Die erste Schicht dauert von 8 bis 14 Uhr. Es folgt eine einstündige Mittagspause, in der eine Zwischendesinfektion des Salons stattfindet. Dem schließt sich von 15 bis 21 Uhr die zweite Schicht an. Nach jedem Kunden wechseln die Mitarbeiter den Mundschutz und die Einmal-Handschuhe. Benutzte Kämme, Scheren und Co werden desinfiziert. Eigens dafür hat das Team ein Arbeitswagen-System entwickelt. Alles, was aus einem Arbeitswagen für einen Kunden benutzt wird, wandert danach in die oberste Ablage. Das bedeutet für die Mitarbeiter: Es sind Dinge, die desinfiziert werden müssen.